Хартли: «Барыс» — скоростной и опасный соперник, нужно показать лучший хоккей

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о состоянии команды перед началом серии плей-офф с астанинским «Барысом». Первая встреча противостояния состоится сегодня, 14 марта, начало игры — в 16:30 мск.



«У нас была длинная пауза, в ходе которой команда отлично поработала. Сегодня первый матч серии и все понимают, насколько он важен. Игроки максимально сосредоточены и заряжены эмоционально.



Атмосфера будет невероятной, в Астане отличный дворец. Будет много болельщиков, мы наслаждаемся этим.



«Барыс» опасен в атаке, причем опасность исходит не только от нападающих, но и от защитников. Так что нам нужно показать лучший хоккей, как было в серии с Казанью. «Барыс» — скоростной и опасный соперник", — рассказал Хартли в интервью YouTube-каналу «Авангарда».

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