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Драфт-лотерея в НХЛ назначена на 9 апреля

Драфт-лотерея в НХЛ назначена на 9 апреля
Хоккей / НХЛ

Драфт-лотерея Национальной хоккейной лиги пройдёт 9 апреля, информирует официальный сайт лиги. В лотерее примут участие команды, не сумевшие попасть в зону плей-офф. Будут разыграны первый, второй и третий выборы на драфте.

Фавориты драфта 2019 года по версии Боба Маккензи:

1. Форвард Джек Хьюз (USNTDP)
2. Форвард Каапо Какко (ТПС)
3. Форвард Василий Подколзин («СКА-Нева)
4. Форвард Кирби Дак («Саскатун»)
5. Форвард Дилан Казинс («Летбридж»)
6. Защитник Боуэн Байрем («Ванкувер»)
7. Форвард Мэттью Болди (USNTDP)
8. Защитник Филип Броберг (АИК)
9. Форвард Пейтон Кребс («Кутэней»)
10. Форвард Тревор Зеграс (USNTDP).

Драфт НХЛ пройдёт в Ванкувере 21-22 июня.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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