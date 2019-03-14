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«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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Видео гениального сейва Юхи Метсолы в игре с «Автомобилистом»

Видео гениального сейва Юхи Метсолы в игре с «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в первом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 0:1. Общий счёт в серии стал 1-0 в пользу команды Николая Цулыгина.

Одним из главных героев встречи стал финский голкипер «Салавата» Юха Метсола, отразивший все 34 броска соперников. Вратарю удалось несколько ярких сейвов, он в шикарном стиле спасал команду даже в безвыходных ситуациях.

«Автомобилист» уступил «Салавату» в первой игре серии, у Метсолы — «сухарь»

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

Матч получился не слишком результативным: единственный гол зрители в Екатеринбурге увидели на 23-й минуте. Точным броском при игре «5 на 3» отметился нападающий команды гостей Йоонас Кемппайнен, воспользовавшийся великолепной передачей Линуса Умарка. Остаток встречи прошёл без заброшенных шайб.

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