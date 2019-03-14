«Автомобилист» уступил «Салавату» в первой игре серии, у Метсолы — «сухарь»

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в первом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 0:1. Общий счёт в серии стал 1-0 в пользу команды Николая Цулыгина.



Матч получился не слишком результативным: единственный гол зрители в Екатеринбурге увидели на 23-й минуте. Точным броском при игре «5 на 3» отметился нападающий команды гостей Йоонас Кемппайнен, воспользовавшийся великолепной передачей Линуса Умарка. Остаток встречи прошёл без заброшенных шайб. «Сухарь» в свой актив записал финский голкипер «Салавата» Юха Метсола, отразивший 34 броска по воротам.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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