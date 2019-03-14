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«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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«Автомобилист» уступил «Салавату» в первой игре серии, у Метсолы — «сухарь»

«Автомобилист» уступил «Салавату» в первой игре серии, у Метсолы — «сухарь»
Хоккей / КХЛ

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в первом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 0:1. Общий счёт в серии стал 1-0 в пользу команды Николая Цулыгина.

Матч получился не слишком результативным: единственный гол зрители в Екатеринбурге увидели на 23-й минуте. Точным броском при игре «5 на 3» отметился нападающий команды гостей Йоонас Кемппайнен, воспользовавшийся великолепной передачей Линуса Умарка. Остаток встречи прошёл без заброшенных шайб. «Сухарь» в свой актив записал финский голкипер «Салавата» Юха Метсола, отразивший 34 броска по воротам.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
14 марта 2019, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
0 : 1
0:0, 0:1, 0:0
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Кемппайнен (Ларсен, Умарк) – 22:55 (5x4)

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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