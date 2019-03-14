Шевченко: игроки «Авангарда» нас не задушили, а сыграли чуть жёстче

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко подвёл итоги встречи с «Авангардом» (1:3, 0-1 в серии).



«Думаю, в первом периоде дали сопернику очень много, не играли агрессивно. Может, где-то не вошли в эту серию после «Торпедо». «Авангард» — более простая и при этом мощная команда, там играют хорошие игроки. Может, мы недонастроились. Второй, третий периоды, считаю, провели на хорошем уровне, были хорошие скорости. В первом периоде проиграли больше силовой борьбы, это стало ключевым. Нельзя так начинать игры плей-офф.



В первом периоде растерялись? Видимо, они нас не задушили, а сыграли с нами чуть жёстче. Допустим, в играх с «Торпедо», может, чуть-чуть были не готовы, но перестроились… Второй-третий периоды — игра была жесткая и интенсивная. Где-то нам не хватило. Ничего, это первая игра, играем дальше. Послезавтра новая игра, новый день. Разберем соперника. Так начинать нельзя, конечно», — цитирует форварда Sports.kz.

«Авангард» не заметил смены декораций. Но «Барыс» будет воевать Омичи ударно провели первый период, а затем довели встречу до победы. Но «Барыс» показал, что лёгкой жизни у «Авангарда» не будет.