Мартемьянов: в третьем периоде Метсола допускал ошибки, нужно было пользоваться

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (0:1, 0-1 в серии).



«Соперника — с победой. Игра была действительно хорошая, равных команд. Блестящая игра обоих вратарей. Сыграли на очень хорошем уровне, как в плей-офф. Но, к сожалению, нам сегодня не удалось забить, а соперник забил. Парни старались, лезли до конца, шли в бой. Сегодня удача от нас отвернулась. Но сделаем работу над ошибками и готовимся к следующему матчу.



Давление, целеустремлённость были в игре. Креатива не хватило? Может быть, как раз креатива было много. Надо было проще сыграть. В третьем периоде нагружали Юху Метсолу со всех сторон, и было видно, что он подсел, стал допускать ошибки. Надо было этим пользоваться с самого начала игры. Немного переигрывали в атаке. Были моменты, где можно было хорошо бросить, но мы начинали в обводку идти.



Как поправить ситуацию с удалениями? Не хочу оправдывать парней, эмоции бьют через край, никто не хочет проигрывать. Были удаления необязательные, глупые. Как бороться? Не удаляться, и всё. Парням это, конечно, будет донесено. Но сейчас говорить что-то по горячим следам бесполезно.



Тонус нашей команды сыграл за соперника? Если углубляться в сезон, вы видели, что многие парни сыграли по 62 игры. На них нагрузка была колоссальная. Они много игрового времени получали, парням надо было где-то дать передохнуть. Считаю, судить результат серии по одному матчу бессмысленно. Вполне возможно, парни сегодня были на эмоциях. В первом периоде я бы не сказал, что у нас была гармоничная игра, скорее хаотичная. Но потом ничего, вошли в игру. Никто не знает, как лучше, а как хуже. Посмотрим, дальше будет видно», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

Метсола тормознул «Автомобилист». «Салават» шагнул к финалу Востока Уфа прервала неприятную традицию в играх с Екатеринбургом. Финский вратарь гостей выдал суперматч.