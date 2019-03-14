Метсола тормознул «Автомобилист». «Салават» шагнул к финалу Востока

Семь периодов без голов для Уфы

Серия между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» обещала получиться более упорной, нежели противостояние «Барыса» с «Авангардом». Пусть астанинцы и заняли место выше, но шансы Омска расценивались гораздо выше.

Уфа же выбила из розыгрыша Кубка Гагарина крепкую «Магнитку», дала отдохнуть своим лидерам в конце регулярки. Коллектив Николая Цулыгина выглядит достаточно свежо, здорово играет вратарь (Юха Метсола — лучший по проценту отражённых бросков в плей-офф) и сдерживающее звено, разыгрались легионеры.

Однако Екатеринбург стал для юлаевцев неудобным соперником. В регулярном чемпионате команда Андрея Мартемьянова дважды обыграла «Салават». Причём, оба раза всухую – 1:0 и 2:0. Учитывая, что в первом периоде шайб в ворота Якуба Коваржа не влетело, уфимцы не могли забить сопернику уже семь периодов. Это настораживало.

В первой двадцатиминутке первого матча серии хороший момент для гола имел активный Голышев, острым ответным выпадом ответил и центр первого звена гостей – Йоонас Кемппайнен.

В целом же обе команды играли осторожно, первое удаление случилось лишь в концовке периода. Доус и Секстон пытались «нарисовать» результативную комбинацию в большинстве, но не сумели, а вскоре по пути удалённого Сергеева последовал Казионов – судьи уравняли составы. На первый перерыв «Автомобилист» и «Салават» отправились при нулях на табло.

Кемппайнен прервал уфимскую «засуху»

Второй отрезок встречи начался для «Автомобилиста» неудачно. Кучерявенко выписали две минуты за подножку, затем хозяев наказали за нарушение численного состава. В результате Умарк здорово ассистировал Кемппайнену, который наконец-то прервал голевую засуху уфимцев в матчах с Екатеринбургом.

Умарк, правда, сразу после гола зачем-то заплёл ноги Голышеву и долго возмущался по поводу своего удаления, хотя пенять швед должен исключительно на себя. Да, Анатолий упал красиво, но и Линус подобные вещи практикует, за что его попрекал главный тренер «Магнитки» Йозеф Яндач.

Яндач: Умарк слишком охотно падает, это известно в хоккейном мире

Дисциплина на льду во втором периоде стала пропадать, удаления пошли одно за другим. Нервы не выдерживали даже у главного тренера «Салавата». После одного из эпизодов Цулыгин что-то громко выкрикивал то ли в адрес судей, то ли в адрес своих хоккеистов, неправильно сменившихся и нарушивших численный состав. Но отличиться не удалось ни тем, ни другим, счёт на табло по истечению 40 минут игры не изменился. Подобное развитие событий было на руку уфимскому клубу, начинавшему, как показалось, «подсушивать» игру.

«Предсказамус» и второй раунд плей-офф КХЛ. «Салават» снова их обломает? Большинство прогнозистов уже в предвкушении битвы «Автомобилиста» и «Авангарда» в финале Востока.

Метсола сотворил чудо

В начале третьего периода тяжёлую травму едва не получил Голышев, неудачно ударившийся об лёд. Анатолий сел на лавку и начал держаться за левое плечо, что-то рассказывая врачу команды.

Юлаевцы старались играть на контратаках – в одной из них Ткачёв хлёстко бросил с кистей, но Коварж блестяще сыграл ловушкой. Не удалось отличиться Хартикайнену, после подставления которого шайба попала в штангу ворот. Финн, кстати, мог повторить рекорд Игоря Григоренко по голам за «Салават Юлаев» в КХЛ (112 против 113). Рано или поздно до отметки, установленной Игорем, Теэму всё равно доберётся.

«Автомобилист» старался сваливаться на навал, но Уфа оборонялась очень грамотно. Хоккеисты Цулыгина строго выполняли игровое задание тренерского штаба.

Подвёл хозяев Денис Бодров, ударивший в голову соперника и получивший «2+10». ранее похожий эпизод случился с участием Семёнова, ударившего у борта Дэна Секстона, но судьи фола не зафиксировали.

Большинство «Салават» не реализовал, а затем пришло время Метсолы. Юха совершил умопомрачительный сейв, прервав выход два в одного со стороны уфимцев. Голкипера поймали на противоходе, но он в шпагате успел сыграть ловушкой.

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

1:0 – с таким счётом «Салават Юлаев» выиграл первый матч в Екатеринбурге, выйдя вперёд в серии. Юха Метсола отразил 34 броска, а его партнёры заблокировали 15 бросков за встречу. Именно так и одерживаются победы в плей-офф.