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Валк: нельзя так плохо играть в первом периоде с такой командой, как «Авангард»

Валк: нельзя так плохо играть в первом периоде с такой командой, как «Авангард»
Хоккей / КХЛ

Нападающий астанинского «Барыса» Кёртис Валк подвёл итоги проигранной домашней встречи с «Авангардом» в плей-офф второго раунда Кубка Гагарина (1:3, 0-1 в серии).

«Начали плохо, нельзя так играть в первом периоде против такого соперника, как «Авангард». Это хорошая команда, с сильной линией атаки, и получать столько удалений в самом начале матча с ними – нехорошо. Во втором периоде сыграли более дисциплинированно, стали появляться моменты. В следующей встрече нужно играть быстрее, агрессивнее, стараться больше тревожить вратаря, больше контролировать шайбу в нейтральной зоне, не терять её. Если будем придерживаться такого плана, то результат явно получится лучше», — приводит слова форварда официальный сайт КХЛ.

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