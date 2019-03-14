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Петухов: неприятно после игры в меньшинстве снова быть в неравных составах

Петухов: неприятно после игры в меньшинстве снова быть в неравных составах
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Барыса» Егор Петухов поделился впечатлениями от проигрыша в матче с «Авангардом» (1:3, 0-1 в серии).

«Готовились в обычном порядке, разбирали соперника, тренеры рассказали, как следует действовать. Нет такого, что нам нужно играть первым либо вторым номером, играли по заданию, но что-то пошло не так, начали получать удаления и пропустили одну шайбу в меньшинстве.

Удаления — это всегда неприятно, не сказать, что они нам сломали игру, пропустили в меньшинстве только одну шайбу. Но неприятно после того, как выстоишь, снова оставаться в неравных составах, тяжело. Как бы банально ни звучало, в следующем матче нужно свести удаления к минимуму, создавать больше моментов и использовать их. Сложно выигрывать с одной заброшенной шайбой», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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