Сегин с нескольких метров невероятным образом не попал в пустые ворота

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» — 4:1. В составе победителей голы на счету Радека Факсы, Роопе Хинца, Джоэла Л’Эсперанса и Александра Радулова. У «дикарей» отличился Джейсон Цукер.

В конце матча нападающий «Далласа» Тайлер Сегин с нескольких метров невероятным образом не попал в пустые ворота.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» журналиста Кей Джи Фоглера.

Вратарь «Далласа» Бен Бишоп обновил клубный рекорд по продолжительности сухой серии. Он не пропустил ни одной шайбы за 26 минут 33 секунды игрового времени, после чего покинул лёд из-за травмы. В трёх предыдущих матчах Бишоп делал шат-ауты. По словам главного тренера «Старз» Джима Монтгомери, информация о состоянии здоровья вратаря будет завтра.