21-й гол в сезоне Александра Радулова — в обзоре победы «Далласа»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» — 4:1. В составе победителей голы на счету Радека Факсы, Роопе Хинца, Джоэла Л’Эсперанса и Александра Радулова (21-й гол в сезоне). У «дикарей» отличился Джейсон Цукер.

Также на счету Радулова показатель полезности «+2», 3 броска в створ, силовой приём и блок-шот за 18.48 на льду. Антон Худобин отразил 14 бросков из 15. Он появился на льду после того, как гости в начале второго периода забросили три шайбы в течение трёх минут. В конце матча нападающий «Далласа» Тайлер Сегин с нескольких метров невероятным образом не попал в пустые ворота.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Вратарь «Далласа» Бен Бишоп обновил клубный рекорд по продолжительности сухой серии. Он не пропустил ни одной шайбы за 26 минут 33 секунды игрового времени, после чего покинул лёд из-за травмы. Сухая серия Бишопа составляет уже 230 минут 53 секунды,