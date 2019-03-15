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Бен Бишоп обновил рекорд «Далласа» по продолжительности сухой серии

Бен Бишоп обновил рекорд «Далласа» по продолжительности сухой серии
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» — 4:1. В составе победителей голы на счету Радека Факсы, Роопе Хинца, Джоэла Л’Эсперанса и Александра Радулова. У «дикарей» отличился Джейсон Цукер.

Вратарь «Далласа» Бен Бишоп обновил клубный рекорд по продолжительности сухой серии. В этом матче он не пропустил ни одной шайбы за 26 минут 33 секунды игрового времени, после чего покинул лёд из-за травмы. В трёх предыдущих матчах Бишоп делал шат-ауты. Сухая серия Бишопа составляет уже 230 минут 53 секунды.

По словам главного тренера «Старз» Джима Монтгомери, информация о состоянии здоровья вратаря будет завтра.

Прошлое достижение принадлежало Эду Бельфору (сезон-2000/01, 219 минут 26 секунд).

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