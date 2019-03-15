Лебрюн: Макдэвид не уйдёт из «Эдмонтона», даже если снова не попадёт в плей-офф

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн оценил возможность ухода капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида из команды в случае, если «нефтяники» снова не попадут в плей-офф.



«Насколько я понимаю, Коннор Макдэвид был призван изменить судьбу всей франшизы «Ойлерз». Многое будет зависеть от того, кто станет новым генеральным менеджером и кто будет главным тренером. Макдэвид хочет, чтобы всё шло как надо. Он не ищет причин уйти в другую команду, а это важно. Если вы знаете характер Макдэвида, то он не будет искать отговорок. Он подписал долгосрочную сделку и вряд ли стоит думать, что сейчас он раздумывает о том, чтобы куда-то уйти. Но это только моё мнение», — сказал Лебрюн в эфире TSN.



За три последних сезона, что Макдэвид играет в «Эдмонтоне», «нефтяники» только один раз попали в плей-офф, дойдя до второго раунда в сезоне-2016/17.

Макдэвид: я в «Эдмонтоне», чтобы быть частью на пути к успеху. Уйти не захочу