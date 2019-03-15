Защитник «Вашингтона» Карлсон лицом помешал Жиру забить в стиле Гранлунда

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счётом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) в пользу гостей. «Кэпиталз» одержали восьмую победу в последних девяти матчах.

Форвард «Флайерз» Клод Жиру пытался забить гол в стиле Микаэля Гранлунда, подняв шайбу на крюк клюшки за воротами и закинув её в сетку. Однако защитник «Вашингтона» Джон Карлсон лицом помешал Жиру забросить эффектную шайбу.

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Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Бретт Коннолли, который набрал 3 (2+1) очка. Двумя баллами в составе победителей отметились Евгений Кузнецов (1+1), Карл Хагелин (0+2) и Михал Кемпны (0+2).