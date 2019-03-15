Один из фаворитов драфта НХЛ Каапо Какко побил рекорд Александра Баркова

Форвард «ТПС» Каапо Какко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата финской лиги с «СайПой» (5:2). Она стала для 18-летнего игрока 22-й в нынешнем сезоне. Какко побил рекорд лиги по голам за один сезон для игроков до 19 лет, установленный Александром Барковым (21, сезон-2012/13).

В нынешнем сезоне 18-летний форвард, являющийся одним из фаворитов драфта НХЛ — 2019, провёл 45 матчей в чемпионате Финляндии. Он забросил 22 шайбы и отдал 16 результативных передач.

Какко стал автором «золотого» гола молодёжного чемпионата мира 2019 года. Финн забросил победную шайбу в финальном матче со сборной США (3:2) за полторы минуты до окончания третьего периода. Он занимает второе место в рейтинге драфта НХЛ.

Форвард молодёжной сборной Финляндии Какко признан третьей звездой дня в НХЛ