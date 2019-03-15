Прохоров — о клубе в Ташкенте: НХЛ включала Флориду, сейчас «Тампа» — лидер НХЛ

Вице-президент КХЛ Виталий Прохоров поделился мнением о перспективах хоккейного клуба в Узбекистане.

«Мы сейчас говорим гипотетически. Пройдёт какое-то количество времени, прежде чем мы поймём, что команда, которая будет здесь организована, и инфраструктура, школа, молодёжная команда, чемпионаты. Если всё пойдёт так, как это заявляется, тогда после полученного опыта на совет директоров КХЛ будет выносится вопрос, готова ли команда из Узбекистана играть в КХЛ.

Будут ли ходить на хоккей? НХЛ включала Флориду, там был нехоккейный регион. Сейчас «Тампа» — лидер НХЛ, там билеты не купить. Популяризация зависит от того, что предоставит государство детям, как оно собирается взаимодействовать с населением, радио, телевидением, приглашение КХЛ на вынесенные матчи. Я конечно, обеими руками за, чтобы и команды НХЛ сыграли, но это вообще пик. Чтобы популяризировать хоккей, надо проводить грандиозные мероприятия.

Прививать любовь к хоккею должно государство, если оно заинтересовано, остальное – дело техники. Дальше включается материально-техническая база, финансы, специалисты. Есть кому помогать, есть откуда учиться, рядом – великая страна в этом виде спорта, Россия. Мы готовы помогать и кадрами, и всеми институтами. Было бы желание.

Не повредит ли присоединение иностранных команд российским, которые могут вылететь из КХЛ? Не многие российские команды собираются вылетать. В какой-то момент всё остановится. КХЛ – международная лига, в стратегии развитие на международной арене. Если российская команда исполняет требования, прописанные в регламенте, как от неё можно избавиться? В приоритете стоят российские команды.

Если включать другие команды, количество участников лиги, конечно, будет расти. Число российских команд останутся в том количестве, а дальше будут присоединяться международные», — передаёт слова Прохорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Клуб из Узбекистана будет играть в ВХЛ, после ОИ-2022 он может войти в КХЛ