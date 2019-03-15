Салливан: сейчас Кросби на вершине своей игры, меня это не удивляет

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением об игре капитана команды Сидни Кросби после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:0), в котором тот набрал 2 (0+2) очка.



«Он замечательный, очень опытный игрок. Я думаю, что это его любимый момент сезона, он показал, что может поднять уровень своей игры тогда, когда ставки высоки. Он наилучшим образом показывает себя в важных матчах, так происходит снова и снова. Меня не удивляет, что сейчас он на вершине своей игры», – цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

По два балла в составе победителей набрали: Фил Кессел (1+1), Ник Бьюгстад (1+1), Джейк Гюнцель (1+1) и Сидни Кросби (0+2). Голкипер «Пингвинз» Кейси Десмит оформил шат-аут, отразив 26 бросков.