Кросби вышел на 46-е место в истории НХЛ по количеству очков, Овечкин — на 48-е

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Питтсбург Пингвинз» — 3:5.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби оформил дубль и был признан второй звездой матча. Во втором периоде канадец забил с интервалом в 61 секунду. Таким образом, в активе канадского форварда стало 90 (33+57) очков в 67 матчах регулярки. Кросби вышел на 46-е место в истории НХЛ по количеству очков (1206), превзойдя результат Венсана Дамфуса (1205). Следующей целью для Кросби является позиции Берни Николлса (1209).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей, благодаря чему достиг отметки 1200 очков за карьеру в лиге. Российский форвард вышел на 48-е место место в истории НХЛ по количеству очков, повторив достижение Дино Сиссарелли.