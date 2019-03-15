Брагин — о молодёжи в запасе: переживаю, но не намерен нарушать тренерскую этику

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин поделился мнением о плей-офф КХЛ. Из игроков российской молодёжки, которая стала бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, только нападающий московского «Динамо» Иван Муранов является основным игроком своего клуба в нынешнем плей-офф.

«Слежу. Переживаю. Тут не скажу ничего нового: это исключительно клубные дела, вмешиваться в которые не имею права. Поймите, существует профессиональная тренерская этика, нарушать её не намерен.

Но готов порадоваться за ещё одного игрока нашей сборной в Ванкувере – новичка московского «Динамо» Ивана Муранова. Он хорошо провёл серию с «Йокеритом», показал свой хоккей – скоростной, боевой. Ничуть не удивился тому, что Муранов вышел и на первый матч с ЦСКА, вновь сыграл на своем уровне. Только вперёд, Иван!", – цитирует Брагина Russia-Hockey.