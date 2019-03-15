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Агент Павелски: он верит, что у «Шаркс» есть реальный шанс выиграть Кубок Стэнли

Агент Павелски: он верит, что у «Шаркс» есть реальный шанс выиграть Кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ

Агент капитана «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски Дэн Плант рассказал, что хоккеист хочет остаться в клубе.

«Я думаю, он просто хочет быть в «Сан-Хосе». Хотел бы я сказать наверняка, что будет дальше, но пока не могу. Сейчас он просто пытается играть хорошо, чтобы помочь команде завоевать Кубок Стэнли.

В прошлый раз он подписал контракт с «Шаркс», потому что верил, что у них есть шанс победить. Сейчас он верит ещё больше. Он думает только об этом. Считает, что у них есть реальный шанс», — цитирует Планта The Athletic.

Летом 2019 года 34-летний Павелски может стать неограниченно свободным агентом. По текущему пятилетнему соглашению с клубом годовая зарплата американского нападающего составляет $ 6 млн.

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