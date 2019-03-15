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Андерсен: надо во всём разобраться, иначе весна для нас закончится очень быстро

Андерсен: надо во всём разобраться, иначе весна для нас закончится очень быстро
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен поделился мнением о неудачной игре команды в последних играх регулярного чемпионата НХЛ.

«Торонто» потерпел три поражения в четырёх матчах и продолжает на четыре очка отставать от «Бостон Брюинз» в борьбе за второе место в Атлантическом дивизионе. В последних двух встречах команда пропустила 11 шайб, а сам Андерсен дважды подряд был заменён по ходу игры.

«Надо во всём разобраться. Волноваться не стоит, но надо понимать, что у нас осталось 12 матчей, чтобы понять, как правильно готовиться к играм. Если мы этого не сделаем, то весна для нас очень быстро закончится», — цитирует Андерсена официальный сайт НХЛ.

26 февраля 2019 года Андерсен установил рекорд «Торонто» по скорости достижения 100 побед.

Фредерик Андерсен установил рекорд «Торонто» по скорости достижения 100 побед
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