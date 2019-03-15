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Шайба Кручинина помогла «СКА-Нева» в третий раз обыграть «Сокол»

Шайба Кручинина помогла «СКА-Нева» в третий раз обыграть «Сокол»
Хоккей / ВХЛ

Санкт-петербургский хоккейный клуб «СКА-Нева» в третьем матче серии второго раунда плей-офф в Высшей хоккейной лиге одержал победу над красноярским «Соколом», встреча завершилась со счётом 4:1. Общий счёт в противостоянии стал 3-0 в пользу подопечных Михаила Кравеца.

В составе победителей отличились Иван Ларичев, Владислав Сёмин, Алексей Кручинин и Данила Квартальнов.

От них ждали большего. 13 игроков КХЛ, которых спасёт только плей-офф
Им нужно серьёзно прибавить в Кубке Гагарина.
ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч
15 марта 2019, пятница. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
1 : 4
0:2, 1:1, 0:1
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 – Ларичев (Сёмин, Квартальнов) – 00:49 (4x5), 0:2 – Сёмин (Глухов, Квартальнов) – 06:53 (5x4), 0:3 – Кручинин (Щербина) – 23:11 (5x5), 1:3 – Мищенко (Цыганов, Назаров) – 29:43 (5x5), 1:4 – Квартальнов (Глухов, Ларичев) – 50:27 (5x4)

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «СКА-Нева».

Перед сезоном-2018/19 лидер челябинского «Трактора» Кручинин перешёл в петербургский СКА. 27-летний нападающий провёл 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, заработав 12 (5+7) очков при показателе полезности "+2" и 10 минутах штрафного времени. В среднем Кручинин проводил на площадке в команде Ильи Воробьёва около 12 минут за матч.

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