Шайба Кручинина помогла «СКА-Нева» в третий раз обыграть «Сокол»

Санкт-петербургский хоккейный клуб «СКА-Нева» в третьем матче серии второго раунда плей-офф в Высшей хоккейной лиге одержал победу над красноярским «Соколом», встреча завершилась со счётом 4:1. Общий счёт в противостоянии стал 3-0 в пользу подопечных Михаила Кравеца.

В составе победителей отличились Иван Ларичев, Владислав Сёмин, Алексей Кручинин и Данила Квартальнов.

От них ждали большего. 13 игроков КХЛ, которых спасёт только плей-офф Им нужно серьёзно прибавить в Кубке Гагарина.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «СКА-Нева».

Перед сезоном-2018/19 лидер челябинского «Трактора» Кручинин перешёл в петербургский СКА. 27-летний нападающий провёл 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, заработав 12 (5+7) очков при показателе полезности "+2" и 10 минутах штрафного времени. В среднем Кручинин проводил на площадке в команде Ильи Воробьёва около 12 минут за матч.