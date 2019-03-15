Бучневич: Цуккарелло был душой раздевалки, с ним всегда можно поржать

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением об уходе из команды форвардов Матса Цуккарелло, Кевина Хейза и защитника Адама Маккуэйда. «Синерубашечники» обменяли хоккеистов в прошлом месяце.



«Я такой человек, что если проигрываю, то побубню, но наутро стараюсь забыть это и двигаться дальше. Когда идут поражения, атмосфера в раздевалке довольно угнетающая. А Цуккарелло такой, что с ним всегда поржать можно было. Он шутит над тобой, ты над ним. Можно сказать, что он был душой раздевалки. Всегда мог встать и сказать, что надо делать.



Хейз тоже весёлый, компанейский парень, который любит поговорить. Тоже потеря для раздевалки. Я ещё скажу про Маккуэйда. Очень боевой, уважаемый человек. Тихий, но вся команда видела, какие вещи он делал на льду — блокировал броски, подчищал за тобой — и очень уважала его за это», — приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ.

Цуккарелло перебрался в «Даллас Старз», Хейз — в «Виннипег Джетс», а Маккуэйд — в «Коламбус Блю Джекетс».

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