СКА — «Локомотив»: Салак пропустил четыре шайбы и был заменён на Коновалова

Голкипер «Локомотива» Александр Салак не доиграл второй матч полуфинальной серии Западной конференции со СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Вратарь уступил место Илье Коновалову после того, как пропустил четвёртую шайбу. Арбитры засчитали гол Ярно Коскиранты, но затем отправились смотреть повтор, поскольку последовал запрос со стороны тренерского штаба гостей на предмет помехи вратарю. Судьи оставили первоначальное решение в силе.

Команды вышли на лёд в следующих составах:



СКА



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков – Рундблад, Гусев – Дацюк – Плотников;

Хафизуллин – Белов, Дергачёв — Бывальцев — Барабанов;

Токранов — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;

Рукавишников, Тихонов — Мальцев — Каблуков, Морозов.



«Локомотив»



Салак (Коновалов);

Рафиков — Накладал, Аверин — Локтионов — Козун;

Кутузов — Елесин, Алексеев — Коротков — Санников;

Черепанов — Осипов, Денисенко — Красковский — Коршков;

Афанасьев, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.

Посмотреть видео четвёртого гола СКА можно на официальном сайте КХЛ.