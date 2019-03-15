«Авангард» — единственная команда, не проигравшая ни одного матча в КГ-2019

ЦСКА встречался с московским «Динамо» во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Игра прошла на площадке «армейцев» и закончилась со счётом 1:0 ОТ в пользу гостей.



Подопечные Игоря Никитина потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. В четвертьфинале Западной конференции «армейцы» переиграли «Витязь» со счётом 4-0. Таким образом, единственной командой, не проигравшей в нынешнем розыгрыше плей-офф, остаётся «Авангард». Омская команда обыграла в четырёх матчах «Ак Барс» и одержала победу в первой игре с «Барысом».



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке арбитры засчитали гол Павла Карнаухова, но после просмотра повтора отменили его, посчитав, что шайба не пересекла линию ворот. В основное время команды так и не смогли открыть счёт, и судьба противостояния решилась в овертайме. Победу гостям принёс точный бросок Владимира Брюквина на первой минуте дополнительного времени.

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