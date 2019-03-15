Индрашис: и Ерёменко, и Бочаров могут любой матч вытащить

Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис проанализировал игру команды во втором матче серии второго раунда плей-офф с ЦСКА (1:0 ОТ).



«Игры в плей-офф все сложные, эта не стояла особняком. Надо терпеть и играть, не смотреть на соперника. Хоть «Йокерит», хоть ЦСКА — мы должны играть в свой хоккей. Только тогда что-то получится. Что касается смены партнёров, мне всё равно вообще, с кем выходить на лёд. Со всеми могу играть. Конечно, мы были уверены в нашем вратаре Иване Бочарове. У нас и Саша Ерёменко, и Бочаров могут любой матч вытащить» — приводит слова Индрашиса пресс-служба КХЛ.



В первой игре серии подопечные Игоря Никитина обыграли соперника со счётом 4:1. Третья игра состоится 17 марта на арене бело-голубых.

Первое поражение ЦСКА в плей-офф. Гола ждали больше часа Бело-голубые сражались изо всех сил и были вознаграждены заброшенной шайбой на первой минуте овертайма.