32 сейва Варламова не помешали «Анахайму» отыграться с 0:2 и вырвать победу

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома уступил «Анахайм Дакс» — 3:5.

По итогам первого периода «лавины» повели 2:0. Отличились Натан Маккиннон и Микко Рантанен. Во втором периоде три результативные атаки провели «утки». Голы на счету Корри Перри, Райана Гецлафа и Даниэля Спронга. В середине третьего игрового отрезка Свен Андригетто восстановил равновесие. За 57 секунд до окончания основного времени в большинстве победную шайбу забросил оформивший дубль Перри. Точку в матче броском в пустые ворота поставил Хампус Линдхольм.

Семён Варламов отразил 32 броска из 36. На счету Никиты Задорова 5 бросков в створ (2-й показатель в матче), 8 силовых приёмов и блок-шот за 17.25.