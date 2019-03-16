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32 сейва Варламова не помешали «Анахайму» отыграться с 0:2 и вырвать победу

32 сейва Варламова не помешали «Анахайму» отыграться с 0:2 и вырвать победу
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома уступил «Анахайм Дакс» — 3:5.

По итогам первого периода «лавины» повели 2:0. Отличились Натан Маккиннон и Микко Рантанен. Во втором периоде три результативные атаки провели «утки». Голы на счету Корри Перри, Райана Гецлафа и Даниэля Спронга. В середине третьего игрового отрезка Свен Андригетто восстановил равновесие. За 57 секунд до окончания основного времени в большинстве победную шайбу забросил оформивший дубль Перри. Точку в матче броском в пустые ворота поставил Хампус Линдхольм.

Семён Варламов отразил 32 броска из 36. На счету Никиты Задорова 5 бросков в створ (2-й показатель в матче), 8 силовых приёмов и блок-шот за 17.25.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2019, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3 : 5
2:0, 0:3, 1:2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Маккиннон (Комфер, Жирар) – 06:54 (5x5), 2:0 – Рантанен (Бэрри, Маккиннон) – 18:10 (5x4), 2:1 – Перри (Фаулер, Хенрик) – 26:08 (5x5), 2:2 – Гецлаф (Спронг, Фаулер) – 27:23 (5x5), 2:3 – Спронг (Мегна, Гецлаф) – 33:40 (5x5), 3:3 – Андригетто (Коул, Джост) – 48:42 (5x5), 3:4 – Перри (Ритчи, Гецлаф) – 59:03 (5x4), 3:5 – Линдхольм (Мэнсон) – 59:37 (en)
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