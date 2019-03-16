Годро забил Георгиеву после длинной навесной передачи Ткачука

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» дома разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:1. Счёт на 10-й минуте открыл форвард хозяев Джонни Годро. Он поразил ворота Александра Георгиева после длинной навесной передачи Мэттью Ткачука, набравшего в этой встрече пять очков.

Видео гола можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

На 12-й минуте Нил Пионк восстановил равновесие. В следующих двух периодах «огоньки» провели по две результативные атаки. Дубль оформил Ткачук, также заброшенными шайбами отметились Гарнет Хэтэуэй и Михаэль Фролик. Александр Георгиев отразил 27 бросков из 32.

«Огоньки» одержали третью победу подряд и вернулись на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 95 очков. У «Нью-Йорка» три поражения кряду. «Рейнджерс» (69) – 13-е на Востоке.