«Даллас» — «Вегас» — 1:2. Видеообзор матча с блестящей игрой Антона Худобина

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома уступил «Вегас Голден Найтс» — 1:2.

Безголевая серия Ничушкина достигла 50 матчей со старта чемпионата

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор встречи.



Счёт уже на 18-й секунде открыл форвард гостей Макс Пасиоретти. Менее чем через четыре минуты Роопе Хинц восстановил равенство. В начале второго игрового отрезка Вильям Карлссон не реализовал буллит. Победным вышел бросок Райан Ривза в начале третьего периода.



На счету российского нападающего «Далласа» Александра Радулова показатель полезности «+1», 8 бросков в створ, силовой приём и 4 блок-шота за 22.16 на льду (7.26 – в большинстве). У Валерия Ничушкина «-1», бросок и силовой приём за 8.56. Он продлил безголевую серию. Антон Худобин отразил 35 бросков из 37 и стал второй звездой встречи.