Бобровский: я видел большинство бросков и держал всё под контролем

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал выигранную встречу с «Каролиной Харрикейнз» (3:0). Российский голкипер отразил все 46 бросков по воротам, оформив шат-аут.



«Я чувствовал себя хорошо. Шайба была мне хорошо видна, много бросков было издалека. Это позволяет мне поймать свою игру, держать всё под контролем. Я видел большинство шайб, контролировал отскоки и показывал свою игру», — приводит слова Бобровского официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Адам Маккуэйд, Дэвид Савар и Джош Андерсон. Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 13 минут 32 секунды, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Форвард «Каролины» Андрей Свечников нанёс три броска в створ ворот и совершил 3 силовых приёма.

Передача Панарина и шат-аут Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Каролину»