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Андерсон: «Коламбусу» нельзя постоянно рассчитывать на Бобровского

Андерсон: «Коламбусу» нельзя постоянно рассчитывать на Бобровского
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Джош Андерсон после матча с «Каролиной Харрикейнз» (3:0) поделился мнением об игре голкипера Сергея Бобровского. Россиянин оформил сухой матч, отразив 46 бросков и установив личный и клубный рекорды.

«Нельзя постоянно рассчитывать на Бобровского. Надо показывать свой хоккей и в ближайшее время со всем разобраться», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Адам Маккуэйд, Дэвид Савар и Джош Андерсон. Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 13 минут 32 секунды, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Форвард «Каролины» Андрей Свечников нанёс три броска в створ ворот и совершил 3 силовых приёма.

Передача Панарина и шат-аут Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Каролину»
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