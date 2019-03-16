Мэттьюс — о 7:6 с «Филадельфией»: настоящее сумасшествие, это было безумно

Нападающий клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поделился впечатлениями от выигрыша в матче с «Филадельфией Флайерз» (7:6). Форвард высоко оценил глубину состава своей команды. Мэттьюс отметился двумя заброшенными шайбами и стал третьей звездой игрового дня.



«Это просто безумие, настоящее сумасшествие. Мы показали характер и устойчивость. Мы не бросили играть и действовали на победу. Здорово, когда забивает весь состав, а не только лидеры. Глубина — действительно хорошая вещь. Очки, набранные самыми разными хоккеистами, — это хороший знак», — приводит слова нападающего официальный сайт канадского коллектива.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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