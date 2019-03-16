Итоги дня в НХЛ для россиян: 50-я передача Панарина, 8 силовых приёмов Задорова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Было сыграно шесть матчей. В играх принимали участие четырнадцать российских хоккеистов. Очередные матчи провели российские голкиперы Сергей Бобровский, Александр Георгиев, Семён Варламов и Антон Худобин, нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отдал юбилейную, 50-ю результативную передачу в нынешнем сезоне.

Вратарь Клуб Броски %ОБ Счёт Варламов



Худобин



Бобровский



Георгиев «Колорадо»



«Даллас»



«Коламбус»



«Рейнджерс» 32 из 36



35 из 37



46 из 46



27 из 32 88,9



94,6



100



84,4 3:5



1:2



3:0



1:5