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Итоги дня в НХЛ для россиян: 50-я передача Панарина, 8 силовых приёмов Задорова

Итоги дня в НХЛ для россиян: 50-я передача Панарина, 8 силовых приёмов Задорова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Было сыграно шесть матчей. В играх принимали участие четырнадцать российских хоккеистов. Очередные матчи провели российские голкиперы Сергей Бобровский, Александр Георгиев, Семён Варламов и Антон Худобин, нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отдал юбилейную, 50-ю результативную передачу в нынешнем сезоне.

ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Варламов

Худобин

Бобровский

Георгиев		«Колорадо»

«Даллас»

«Коламбус»

«Рейнджерс»		32 из 36

35 из 37

46 из 46

27 из 32		88,9

94,6

100

84,4		3:5

1:2

3:0

1:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыВремя
Проворов

Зайцев

А. Свечников

Панарин

Радулов

Ничушкин

Задоров

Голдобин

Бучневич

Наместников		«Филадельфия»

«Торонто»

«Каролина»

«Коламбус»

«Даллас»

«Даллас»

«Колорадо»

«Ванкувер»

«Рейнджерс»

«Рейнджерс»		0

0+2

0

0+1

0

0

0

0

0

0		-3

-2

0

+1

+1

-1

0

-1

-1

0		0

0

0

0

0

0

0

0

0

4		2

2

3

0

8

1

5

3

1

3		2

1

3

0

1

1

8

0

1

0		23,49

21,48

15,13

13,32

22,16

8,15

17,25

17,33

15,36

16,49
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