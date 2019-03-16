Итоги дня в НХЛ для россиян: 50-я передача Панарина, 8 силовых приёмов Задорова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Было сыграно шесть матчей. В играх принимали участие четырнадцать российских хоккеистов. Очередные матчи провели российские голкиперы Сергей Бобровский, Александр Георгиев, Семён Варламов и Антон Худобин, нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отдал юбилейную, 50-ю результативную передачу в нынешнем сезоне.
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
Худобин
Бобровский
Георгиев
|«Колорадо»
«Даллас»
«Коламбус»
«Рейнджерс»
|32 из 36
35 из 37
46 из 46
27 из 32
|88,9
94,6
100
84,4
|3:5
1:2
3:0
1:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время
|Проворов
Зайцев
А. Свечников
Панарин
Радулов
Ничушкин
Задоров
Голдобин
Бучневич
Наместников
|«Филадельфия»
«Торонто»
«Каролина»
«Коламбус»
«Даллас»
«Даллас»
«Колорадо»
«Ванкувер»
«Рейнджерс»
«Рейнджерс»
|0
0+2
0
0+1
0
0
0
0
0
0
|-3
-2
0
+1
+1
-1
0
-1
-1
0
|0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
|2
2
3
0
8
1
5
3
1
3
|2
1
3
0
1
1
8
0
1
0
|23,49
21,48
15,13
13,32
22,16
8,15
17,25
17,33
15,36
16,49