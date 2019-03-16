Хоккеисты «Питтсбурга» Летанг и Раст вернулись к тренировкам

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг и нападающий «пингвинов» Брайан Раст вернулись к тренировкам с командой, информирует официальный сайт команды.



31-летний Летанг пропустил девять игр из-за травмы верхней части тела, которую он получил в матче «Стадионной серии НХЛ 2019 Coors Light» с «Филадельфией Флайерз» 23 февраля. Без 26-летнего Раста «Питтсбург» провел восемь матчей. Он не играл с 26 февраля из-за травмы нижней части тела.



В текущем регулярном чемпионате Летанг принял участие в 60 матчах, записав в актив 53 (15+38) балла при показателе полезности "+10" и 34 минутах штрафного времени. Среднее игровое время Летанга — почти 26 минут за игру. Раст сыграл в 62 играх, набрав 31 (17+14) балл.

Крис Летанг установил рекорд «Питтсбурга» по голам среди защитников