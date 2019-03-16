«Локомотив» — самый часто проверяемый на допинг клуб КХЛ в 2019 году

Ярославский «Локомотив» по итогам января и февраля стал самым проверяемым инспекторами Российского антидопингового агентства, информирует ТАСС.



В первые два месяца допинг-тестирование прошли семь игроков команды из Ярославля. В январе и феврале допинг-контроль РУСАДА прошли 22 хоккеиста, принимавшие участие в матчах КХЛ в текущем сезоне. У «Локомотива» тестировались Рушан Рафиков, Кирилл Слепец, Данил Юртайкин, Денис Алексеев, Александр Елесин, Александр Кутузов и Андрей Локтионов.



В составах санкт-петербургского СКА, челябинского «Трактора», магнитогорского «Металлурга» и нижегородского «Торпедо» по два хоккеиста были проверены инспекторами РУСАДА. В московском «Динамо», уфимском «Салавате Юлаеве», нижнекамском «Нефтехимике», казанском «Ак Барсе», «Авангарде», «Сочи» и московском ЦСКА — по одному.

Хоккейная армия, которую убил мельдоний. Где сейчас команда Прохорова? Они должны были рвать всех, но всё испортил допинг.