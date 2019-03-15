Вынос тела. СКА растоптал «Локомотив», проиграв только в драке

Расписание игр Кубка Гагарина сезона-2018/19

Без Прохоркина, Кузьменко и Херсли

Первый матч серии между СКА и «Локомотивом» получился скучным. Хозяева победили со счётом 1:0, забросив единственную шайбу в формате «5 на 4». На пресс-конференции главный тренер «железнодорожников» Дмитрий Квартальнов завуалированно намекнул на необъективную работу судей, так как удалений у его команды действительно хватало. В результате пресс-конференция получилась интереснее самой встречи.

Перед началом второй игры сразу удивил стартовый состав СКА. Бросалось в глаза отсутствие защитника Херсли, а также нападающих Кузьменко и Прохоркина. Все трое впервые оказались вне заявки на матч в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Место в воротах «армейцев» занял Хелльберг, у «Локомотива» вышел играть Александр Салак.



На трибунах Ледового снова был аншлаг. СКА, к слову, стал второй командой Европы по средней посещаемости в сезоне-2018/19. Выше оказался только швейцарский клуб «Берн» со средней посещаемостью в 16 290 человек. У Питера цифры тоже солидные — 13 016.

Елесин побил Якупова

Первый период второго матча получился куда более задорным и интересным, нежели двумя днями ранее. Казалось, что даже скорости были другими. В одном из эпизодов опасно бросал нашедший свою игру Рундблад, а Плотников едва не отличился на добивании.



Случился и неприятный эпизод. Хафизуллину прилетело шайбой в шею, Динар упал на лёд, но мужественно поднялся и сам доехал до скамейки, где его осмотрели врачи. Стало страшно. Сразу вспомнился эпизод с попаданием шайбы в лицо Азеведу в серии «Ак Барса» с «Авангардом», но в нынешней ситуации обошлось без крови.

Первую шайбу в плей-офф КХЛ забросил Мальцев, ворвавшийся в зону по левому краю и бросивший между щитков Салаку. Михаил не побоялся взять инициативу на себя, за что и был вознаграждён.



Вскоре удаление Рундблада за подножку реализовал Каюмов. Форвард гостей выкатился из-за ворот, бросил, а затем сам же с пятака добил шайбу во владения Хелльберга. Получилось эффективно, но главное, что Артур доработал эпизод до конца.



Но самое интересное случилось перед самой сиреной. Елесин сцепился в кулачном бою с Якуповым, моментально скинул перчатки и по всем статьям выиграл поединок у Наиля, нанеся несколько смачных ударов кулаками и завалив соперника на лёд. Оба игрока получили «2+2». Годом ранее Елесин тоже побил игрока СКА. Тогда в роли пострадавшего оказался Рыков.

Судьи не засчитали гол-фантом

В самом начале второй двадцатиминутки Дацюк выдал шикарный пас на Плотникова. Далее шайба вылетела на пятак «Локомотива», после того как Гусев пытался протолкнуть её в цель. Салак прижал шайбу ко льду, а затем заехал в ворота, но ловушку хитрый чех успел выставить вперёд. Один из главных арбитров Денис Наумов долго смотрел повтор и советовался с «военной комнатой», в результате чего вынес вердикт: «гола не было».



СКА остался втроём после удалений Коскиранты за подножку и Каблукова за выброс шайбы, но Дацюк выиграл вбрасывание в своей зоне, и «армейцы» удачно отбились. Игра Дацюка на «точке» — один из главных факторов успеха команды Ильи Воробьёва в плей-офф. Вот, что значит опыт и мастерство. Павел это подтвердил, снова отлично сделав своё дело. Хафизуллин моментально бросил – шайба от ноги Санникова отскочила к Гусеву. Никита оказался точен, расстреляв Салака с удобной позиции.



Следом шайба попала в голову Коскиранте. Во второй раз за матч игрокам СКА не повезло в этом плане. Хорошо, что снова обошлось без серьёзной травмы.

Козун подвёл «Локомотив»

Удаление до конца матча за грубую игру схлопотал Козун, ударивший в колено Рукавишникова. Брэндон отправился в раздевалку в сопровождении врачей, а Роман остался на лавке. Получается, что канадец и сам травму получил, и команду подвёл. Наказание последовало незамедлительно – Бывальцев, как и Мальцев, забил впервые в плей-офф.



Большинство СКА продолжилось, этим воспользовался Коскиранта. Квартальнов заменил Салака на Коновалова и запросил повтор на помеху вратарю. На повторе было видно, что Барабанов ударил клюшкой по щитку Салаку, но судьи решили иначе. 4:1 – с такого счёта отыграться в Питере практически невозможно. Третий период обещал стать формальностью.



В третьей двадцатиминутке большинство продолжало играть за СКА. Не успел Афанасьев сесть в бокс для штрафников, как Дацюк с передачи Плотникова бросил с кистей под перекладину. Добил «Локомотив» Тихонов, бросивший в касание. 6:1 в матче и 2-0 в серии. Команды перебираются в Ярославль.