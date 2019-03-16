«Авангард» впервые проиграл в текущем розыгрыше Кубка Гагарина

Астанинский «Барыс» взял верх над хоккейным клубом «Авангард» во втором матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 4:2. Таким образом, подопечные Боба Хартли потерпели первое поражение в нынешнем плей-офф, теперь у всех участников матчей на вылет есть на счету проигранные матчи.



Общий счёт в серии — 1-1, следующие два матча противостояния пройдут в Балашихе.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, первый гол зрители в Астане увидели только на 30-й минуте: точным броском отметился защитник хозяев Джесси Блэкер. Через несколько минут форвард Дастин Бойд упрочил преимущество «Барыса». На старте третьего периода нападающий Сергей Шумаков сократил отставание гостей, но гол Брэндона Боченски восстановил разницу в два гола. На 55-й минуте Бойд оформил дубль. Окончательный счёт установил защитник «Авангарда» Коди Франсон.

«Авангард» — «Ак Барсу»: когда-нибудь и на вашей улице окажется борьба за кубки