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«Авангард» — «Ак Барсу»: когда-нибудь и на вашей улице окажется борьба за кубки

«Авангард» — «Ак Барсу»: когда-нибудь и на вашей улице окажется борьба за кубки
Хоккей / КХЛ

Хоккейные клубы «Авангард» и «Ак Барс» устроили в «Твиттере» небольшую перепалку. Конфликт начался с картинки «Ак Барса», где был оформлен в виде комикса легендарный гол Ильи Никулина 10-летней давности.

«Авангард» — «Ак Барсу»: Скучно без плей-офф?
«Ак Барс»: Ну Кубка Надежды-то нет нынче, а то бы поборолись за ваш великий титул.
«Авангард»: Но пока борьба только со скукой, эх. Когда-нибудь и на вашей улице перевернётся грузовик с борьбой за кубки! Но это потом, а через два часа — отличный хоккей. Посмотрим?
«Ак Барс»: Три фуры с кубками уже перевернулись на нашей улице. А ваш фургончик ещё даже не разогнался.

Напомним, «Авангард» ещё никогда не выигрывал Кубок Гагарина. На счету казанского коллектива сразу три победы в розыгрыше главного трофея лиги.

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