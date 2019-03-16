«Авангард» — «Ак Барсу»: когда-нибудь и на вашей улице окажется борьба за кубки

Хоккейные клубы «Авангард» и «Ак Барс» устроили в «Твиттере» небольшую перепалку. Конфликт начался с картинки «Ак Барса», где был оформлен в виде комикса легендарный гол Ильи Никулина 10-летней давности.



«Авангард» — «Ак Барсу»: Скучно без плей-офф?

«Ак Барс»: Ну Кубка Надежды-то нет нынче, а то бы поборолись за ваш великий титул.

«Авангард»: Но пока борьба только со скукой, эх. Когда-нибудь и на вашей улице перевернётся грузовик с борьбой за кубки! Но это потом, а через два часа — отличный хоккей. Посмотрим?

«Ак Барс»: Три фуры с кубками уже перевернулись на нашей улице. А ваш фургончик ещё даже не разогнался.



Напомним, «Авангард» ещё никогда не выигрывал Кубок Гагарина. На счету казанского коллектива сразу три победы в розыгрыше главного трофея лиги.

«Авангард» — единственная команда, не проигравшая ни одного матча в КГ-2019