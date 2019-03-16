Асетов: думал, Емелин просто побежит мимо, а он ударил мне в голову

Нападающий «Барыса» Алихан Асетов подвёл итоги второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Авангардом» (4:2, 1-1 в серии).

«Поведение Емелина? Фол был, но ничего страшного. Заработали удаление, наши забили. Всё нормально. Я бежал на смену, и игрок «Авангарда» тоже бежал на свою смену. Думал, он просто побежит мимо, а он ударил мне в голову. Точнее в ухо. Неприятный эпизод, конечно. Тем не менее мы забили, а это главное.

У нас была команда. За счёт командного духа выиграли. Друг за друга бились и старались играть в ту игру, которую мы умеем, которую требуют тренеры. Всё получилось. Пацаны забили, это радует. Самое главное, что принесли пользу. Счёт на табло. В большинстве забили два гола. Конечно, это хороший результат», — цитирует Асетова Sports.kz.

Видео нарушения Емелина также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.