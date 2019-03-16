Скабелка: эпизоды прошлой игры оценили в пользу «Барыса», но на льду такого нет

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с «Авангардом» (4:2, 1-1 в серии).



«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков. В очередной раз очень хорошая атмосфера была. Не скажу, что в первом периоде соперник имел преимущество. Первые пять-семь минут – наверное. Но мы работаем над этим, это тот момент, где мы должны еще добавить. Спасибо Хенрику. Дальше показали тот хоккей, который и мы, и болельщики хотят видеть от команды. Но это всего лишь одна игра, вторая игра. Счёт 1-1, готовимся к выездной серии.



Эпизоды с ударами Сагадеева и Асетова? Давайте не будем превращать пресс-конференцию в судейскую. Мы посмотрим эти моменты, если будет необходимость, конечно, обратимся в СДК. Я уже сказал в интервью, три момента, которые мы попросили оценить, оценили в нашу пользу. Не понимаю, почему на льду этого не происходит», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

С шестой попытки Скабелка раскусил «Авангард». А «ястребов» будто подменили «Барыс» заставил «Авангард» ошибаться и удаляться и одержал уверенную победу.