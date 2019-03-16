Антон Бурдасов пропустит уфимские матчи четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов пропустит третий и четвёртый матчи полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Автомобилистом» (1-1). Об этом заявил главный тренер уфимской команды Николай Цулыгин.

«Ждать ли Бурдасова на матчах в Уфе? Нет, его не будет», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

После обследования в Германии у форварда было обнаружено повреждение связок на ноге. Форвард уфимского клуба получил травму во втором матче серии первого раунда плей-офф с «Металлургом» (4:1). В концовке первого периода защитник «Магнитки» Яков Рылов ударил в колено форварду уфимцев, и он долго не мог подняться со льда. Нападающий «Салавата» не сумел оправиться от удара и не смог продолжить матч.