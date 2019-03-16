Диц: это только одна игра. Серия длинная. «Барыс» должен быть готов к этому пути

Защитник «Барыса» Даррен Диц подвёл итоги второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Авангардом» (4:2, 1-1 в серии).

«Хорошая игра. Это было не про тактику, а про то, что мы просто должны были играть более усердно, на максимуме самоотдачи все 60 минут встречи. У нас было больше энергии, давления. Но главное — мы забили голы, использовали моменты. Это самое важное.

Хорошо, что удалось одержать первую победу в серии. Но это только одна игра. Серия длинная, и мы должны быть готовы к этому пути. Мы только сделали первый шаг и понимаем, что всё ещё впереди. Мы ничего не меняли. Мы просто играли в свою игру. С хорошими эмоциями готовимся к следующим играм», — цитирует Дица Sports.kz.