Гренц — о двойном штрафе: я играл дальше, слышу — свисток. Ещё подумал: «Кому?»

Нападающий «Барыса» Дмитрий Гренц подвёл итоги второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Авангардом» (4:2, 1-1 в серии).

«Поволновался в начале, пару смен поиграл. Вошёл в игру — и всё. Дальше игралось, как игралось. Но классно, эмоции совершенно другие, не то что в регулярке — играешь без остановки и играешь. А тут плей-офф — такой матч, накал, народу столько. Я не играл при таких полных трибунах. Бывало много людей, болельщики всегда приходили, но сейчас такой ажиотаж!

Удаление на четыре минуты в конце матча? Оборонялись. Я хотел клюшку подбить, честно. Даже сам не понял, как попал ему по лицу, вроде бы клюшкой. Возможно через стык — и ему по лицу. Что-то разбил — нос или губу. И поехал. Играл дальше, слышу — свисток. Ещё подумал: «Кому?» Поволновался, чуть-чуть посидел. Пацаны оборонялись, а я за стеклом сидел. У соперника мастерства предостаточно, могут и отыграть, исполнителей неплохих много», — цитирует Гренца Sports.kz.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.