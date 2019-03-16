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Секстон: «Автомобилист» не мог себе позволить ехать на выезд при 0-2

Секстон: «Автомобилист» не мог себе позволить ехать на выезд при 0-2
Хоккей / КХЛ

Защитник «Автомобилиста» Дэн Секстон поделился эмоциями после победы во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (2:0, 1-1).

«Мы не могли себе позволить ехать на выезд при 0-2 в серии. Сегодня была особенная игра. Мы старались больше атаковать, чтобы сравнять счёт в этом противостоянии. Я очень рад за Белоусова и Да Косту, которые вышли и забили. Очень хорошо, когда в команде есть игроки, которые могут выйти и решить эпизод.

Ротация нам сегодня помогла. На выезде мы ничего не будем менять, продолжим много бросать. Сегодня мы нанесли больше 40 бросков, заработали немало удалений. Нам нужно продолжать в том же духе», — цитирует Секстона официальный сайт КХЛ.

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