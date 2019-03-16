Нападающий «Локомотива» Брэндон Козун дисквалифицирован на два матча, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Козун досрочно завершил матч серии второго раунда плей-офф со СКА (1:6, 0-2). Форвард получил «5+20» после того, как ударил коленом в колено защитника питерцев Романа Рукавишникова. Козун был удалён до конца игры и при этом получил повреждение.

Кожевников: Козун подвёл «Локомотив». Зачем идти «убивать» в чужой зоне?

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча СКА – «Локомотив». Время – 30:32. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Брэндона Козуна по п.1.7. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано на сайте КХЛ.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.