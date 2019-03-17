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«Рейнджерс» проиграл в гостях «Миннесоте», несмотря на гол Бучневича

«Рейнджерс» проиграл в гостях «Миннесоте», несмотря на гол Бучневича
Хоккей / НХЛ

«Миннесота Уайлд» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась со счётом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Рейнджерс» четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дублем в составе победителей отметился форвард Райан Донато. Голами также отметились: Эрик Стаал, Джаред Сперджен и Джей Ти Браун. Голкипер «Уайлд» Деван Дубник отразил 26 бросков из 28.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 17 минут 5 секунд, забросил шайбу и совершил один силовой приём. Владислав Наместников очков не набрал. Александр Георгиев провёл матч в запасе.

Видео гола Бучневича также доступно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
5 : 2
2:1, 1:0, 2:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Донато (Оберг) – 04:40 (5x5), 1:1 – Зибанеджад (Шаттенкирк) – 06:00 (5x5), 2:1 – Донато (Канин, Цукер) – 16:05 (5x5), 3:1 – Стаал – 24:51 (5x5), 4:1 – Сперджен (Фиала, Паризе) – 46:06 (5x4), 4:2 – Бучневич (Деанджело, Шей) – 48:56 (4x4), 5:2 – Браун (Фолиньо, Фер) – 57:25 (en)
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