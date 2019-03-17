«Рейнджерс» проиграл в гостях «Миннесоте», несмотря на гол Бучневича

«Миннесота Уайлд» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась со счётом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Рейнджерс» четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дублем в составе победителей отметился форвард Райан Донато. Голами также отметились: Эрик Стаал, Джаред Сперджен и Джей Ти Браун. Голкипер «Уайлд» Деван Дубник отразил 26 бросков из 28.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 17 минут 5 секунд, забросил шайбу и совершил один силовой приём. Владислав Наместников очков не набрал. Александр Георгиев провёл матч в запасе.

Видео гола Бучневича также доступно на официальном сайте НХЛ.