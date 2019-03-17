Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» одержать победу над «Аризоной»

Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» одержать победу над «Аризоной»
Хоккей / НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. «Ойлерз» одержали седьмую победу в последних девяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который забросил победную шайбу и набрал 3 (2+1) очка. Голкипер гостей Микко Коскинен отразил 28 бросков из 30. Дублем в составе «Аризоны» отметился нападающий Алекс Гальченюк.

Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин не попал в заявку на матч.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
2 : 3
1:1, 1:1, 0:0, 0:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Макдэвид (Чиассон, Расселл) – 03:38 (4x5), 1:1 – Гальченюк (Экман-Ларссон, Чикран) – 18:24 (5x4), 1:2 – Беннинг (Макдэвид, Драйзайтль) – 24:52 (5x5), 2:2 – Гальченюк (Казинс, Гарленд) – 25:04 (5x5), 2:3 – Макдэвид (Клефбом) – 60:58 (3x3)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент