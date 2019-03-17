Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» одержать победу над «Аризоной»

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. «Ойлерз» одержали седьмую победу в последних девяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который забросил победную шайбу и набрал 3 (2+1) очка. Голкипер гостей Микко Коскинен отразил 28 бросков из 30. Дублем в составе «Аризоны» отметился нападающий Алекс Гальченюк.

Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин не попал в заявку на матч.