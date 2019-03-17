Джон Таварес набрал 700-е очко в НХЛ, впервые забросив 40 шайб за сезон

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» с разгромным счётом в гостях уступил «Оттаве Сенаторз» — 2:6 (1:1, 3:1, 2:1).

Форвард «Торонто» Джон Таварес набрал 2 (1+1) очка. Канадец впервые в карьере достиг отметки 40 заброшенных шайб за сезон. Это очко стало для него 700-м (312+388) в 741 матче в НХЛ.

Таварес стал третьим игроком, забившим 40 голов в дебютном сезоне за «Лифс» – после Эдди Ольчика (42 в сезоне-1977/78) и Остона Мэттьюса (40 в сезоне-2016/17).

Дублем в составе победителей отметился Магнус Пяаярви. Три голевые передачи в активе форварда «Оттавы» Зака Смита. Защитник «Торонто» Никита Зайцев совершил 3 силовых приёма, заблокировал 3 броска и не отметился результативными действиями.