Малкин — о церемонии с Лемье: очень важно, отец считал его лучшим игроком мира

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился эмоциями после специальной церемонии в честь него. 13 марта российский форвард набрал 1000 очков за карьеру в НХЛ.

На лёд вместе с Малкиным вышла его супруга Анна Кастерова с сыном Никитой, а также владелец «Пингвинз» Марио Лемье и защитник команды Крис Летанг. Россиянину вручили серебряную клюшку.

«Было очень приятно не только мне, но и отцу. Отец рассказывал мне, что смотрел игры с участием Марио и считал его лучшим хоккеистом мира… Так что это было очень важно и для моей семьи.

Потрясающе, я играю здесь 13 лет. Помню первый день здесь. Меня отвезли домой к Лемье, там мы встретились. Сидни Кросби тоже был там. Все это время мы оставались друзьями, были вместе. Мы как одна большая семья», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.