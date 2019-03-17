Известна причина пропуска Ковальчуком матча с «Флоридой»

Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук не попал в состав на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (3:4).

35-летний россиянин остался в запасе по решению тренера Уилли Дежардена, информирует LA Kings Insider. «Кингз» действовали в этом матче с семью защитниками и 11 нападающими.

15 марта 2019 года российский нападающий довёл безрезультативную серию до пяти матчей, в которых его общая полезность составила «-5». В 59 матчах сезона на счету Ковальчука 30 (14+16) очков при полезности «-25». Это худшая полезность среди всех нападающих в НХЛ.

Первое место во всей лиге занимает защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Ристолайнен («-35»), на втором месте располагается защитник «Кингз» Дрю Даути («-30»). Ковальчук делит третье место с защитником «Оттавы Сенаторз» Максимом Лажуа.